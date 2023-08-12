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محافظ أسوان: جوائز تحفيزية للمنافسين بالدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

السبت، 12 أغسطس 2023 07:33 م
محافظ أسوان: جوائز تحفيزية للمنافسين بالدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن من سيتم تصعيده من مشروعات الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، باسم أسوان على مستوى الجمهورية سيتم تحفيزهم من قبل المحافظة وسيتم منح الأول مبلغ 25 ألف جنيه ، والثانى 15 ألف جنيه ، والثالث 10 ألاف جنيه.

 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك مجموعة من المعايير المتعلقة بالتقديم فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمتاح لها حتى الأول من سبتمبر المقبل على الموقع الرسمى للمبادرة للفئات الستة وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
 
وأشار، إلى أهمية مشاركة أبناء أسوان فى هذه المبادرة، مع ضرورة الإلتزام بالشروط والآليات التى تم تحديدها بشأن التقدم بالمشروعات المختلفة بدقة وإتقان ، حتى يتسنى حصد الجوائز والمراكز الأولى.
 
وتجدر الإشارة إلى أن شروط وآليات المشاركة تتمثل أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وأن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التى مازالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة، وأن يستوفى المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات وهي أن يتضمن مكون تكنولوجى، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية (أخضر)، وسيتم إستبعاد أى مشروع لا يتضمن هذين المكونين، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، وإقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز، ويتم تقييم المشروعات وفقاً لمعايير المكون الأخضر، والمكون التكنولوجى الذكى، والجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل، والقابلية للتوسع والتكرار، والأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص، وبالنسبة للجوائز المقدمة للفائزين تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و250 ألف جنيه للمركز الثالث.
 
مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

 


المشروعات الخضراء الذكيه

المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه

اسوان

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