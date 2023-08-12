ما جرعات فيتامين (د) المناسبة للكبار والصغار يومياً؟ هيئة الدواء تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين (د) أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويمكن الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، وهو ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.

وتابعت : بالرغم من أهمية فيتامين (د)؛ إلا أن نقصه حالة شائعة جدًّا في أواسط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وينبع الأمر من نقص التعرّض للشمس، وتشمل أعراض نقص الفيتامين الإرهاق المزمن، والألم المزمن والمتواصل في أعضاء الجسم.

وتالعت هيئة الدواء المصرية : تشير الدراسات إلى أن المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين (د) يوميًا 600 وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى 800 وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من 70 عامًا.. وللوصول إلى هذا المستوى، يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين(د) مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة)، أو الأطعمة المدعمة مثل الحليب والزبادي.