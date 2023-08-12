اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 07:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

ما جرعات فيتامين (د) المناسبة للكبار والصغار يومياً؟ هيئة الدواء تجيب

السبت، 12 أغسطس 2023 06:59 م
ما جرعات فيتامين (د) المناسبة للكبار والصغار يومياً؟ هيئة الدواء تجيب جرعات فيتامين (د) المناسبة للكبار والصغار يومياً
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين (د) أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويمكن الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، وهو ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.
 
وتابعت : بالرغم من أهمية فيتامين (د)؛ إلا أن نقصه حالة شائعة جدًّا في أواسط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وينبع الأمر من نقص التعرّض للشمس، وتشمل أعراض نقص الفيتامين الإرهاق المزمن، والألم المزمن والمتواصل في أعضاء الجسم.
 
 
وتالعت هيئة الدواء المصرية : تشير  الدراسات إلى أن المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين (د) يوميًا 600 وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى 800 وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من 70 عامًا.. وللوصول إلى هذا المستوى، يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين(د) مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة)، أو الأطعمة المدعمة مثل الحليب والزبادي.
 
جرعات فيتامين (د) المناسبة للكبار والصغار يومياً
جرعات فيتامين (د) المناسبة للكبار والصغار يومياً

 


هيئة الدواء

فيتامين د

الاسماء

جرعات فيتامين د



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة