لو هتصيف.. كل ما تريد معرفته عن إسفكسيا الغرق

كتبت فاطمة ياسر

قد يتعرض البعض عند النزول للبحر للغرق الذي يؤدي بحياة الشخص، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي العوامل المسببة لهذا الأمر، ووفقا لموقع "Cleveland" أوضح أن هذا الأمر يدعي اسفكسيا الغرق.

ما هي إسفكسيا الغرق؟

تعني عدم تمكن الجسم من الحصول على ما يكفيه من الأكسجين عند النزول للبحر، ويؤثر ذلك على قدرة الشخص على التنفس، وبالتالي يفقد الشخص وعيه، ويتعرض للوفاة على الفور، فيتعرض بعض حالات الغرق إلى توقف مفاجئ في عمل الأحبال الصوتية عندما يدخل الماء لمجرى التنفس، ويحدث الموت دون وجود أي مياه في الرئتين، فيتسبب الماء المالح الخاص بالبحر إلى سحب السوائل من الدورة الدموية في الرئتين، ويقلل معدل البلازما في الدم.

ما هي أعراض اسفكسيا الغرق؟

-ضيق التنفس.

-سرعة التنفس.

-فقدان الوعي.

-السعال.

-تغيير نبرة الصوت.

-عدم القدرة على التحدث.

-تغيير لون الوجه أو الشفاه.

-صعوبة في البلع.

-فقدان الذاكرة.

-الصداع.

-الدوخة.

ماذا تفعل عن خروج شخص مصاب بإسفكسيا الغرق؟

التوجه للمستشفى فورا في حال معاناة الشخص لمشكلة في التنفس أو اختناق أو ظهور بعض الأعراض ومنها:

-السعال الشديد.

-عدم القدرة على التحدث.

-انقباض في الحلق.

-صعوبة في التنفس.

هل مسموح بإعطاء الشخص المصاب باسفكسيا الغرق للمشروب؟

ولا يجب إعطاء الشخص الذي تعرض لهذه الحالة أي مشروبات حتى لا يحدث انسداد في مجرى التنفس.

ما هي الإسعافات الأولية لإنقاذ الشخص المصاب باسفكسيا الغرق؟

يقوم الطبيب بعمل أشعة ، ويتم عمل إنعاش من الفم للفم لتحفيز التنفس ووضع الشخص علي الأكسجين من خلال استعمال أنبوبة تنفس أو قناع أكسجين أو أنبوبة من الأنف لتوصيل الأكسجين للجسم.