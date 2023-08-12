اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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لبنان يتعرض لموجة حارة تصل ذروتها غدا والحرارة تتخطى 40 درجة

السبت، 12 أغسطس 2023 04:35 م
لبنان يتعرض لموجة حارة تصل ذروتها غدا والحرارة تتخطى 40 درجة درجات الحرارة
أ ش أ

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 أكدت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن البلاد والحوض الشرقى للبحر المتوسط يقع بدء من اليوم تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدى إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفى الداخل حيث تتخطى الـ40 درجة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

وأوضحت الأرصاد اللبنانية - فى بيان - أن الموجة الحارة تبلغ ذروتها يومى غد الأحد وبعد غد الاثنين، محذرة من خطر اندلاع الحرائق فى المناطق الشجرية اعتبارا من بعد ظهر اليوم.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل اعتباراً من غد الأحد مما يزيد الشعور بالحرارة، على أن يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة على الساحل والمرتفعات اعتباراً من يوم الثلاثاء.
ونصحت الأرصاد اللبنانية بشرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس فى ساعات الذروة.

 

 


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