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كيف تستعمل المضاد الحيوى بطريقة صحيحة؟ ​هيئة الدواء تجيب

السبت، 12 أغسطس 2023 09:00 ص
كيف تستعمل المضاد الحيوى بطريقة صحيحة؟ ​هيئة الدواء تجيب المضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطرق السليمة لتناول المضادات الحيوية والتى تضمنت:- 
1-عدم استعمال المضاد في حالات البرد والأنفلونزا لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية.​
2-عدم شراء المضاد الحيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب. ​
3-لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.​
4-إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.​
 
وقالت هيئة الدواء: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:
1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​
2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​
6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية



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