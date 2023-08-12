كيف تستعمل المضاد الحيوى بطريقة صحيحة؟ ​هيئة الدواء تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطرق السليمة لتناول المضادات الحيوية والتى تضمنت:-

1-عدم استعمال المضاد في حالات البرد والأنفلونزا لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية.​

2-عدم شراء المضاد الحيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب. ​

3-لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.​

4-إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.​

وقالت هيئة الدواء : الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:

1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​