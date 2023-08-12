كيف تستعمل المضاد الحيوى بطريقة صحيحة؟ ​هيئة الدواء تجيب

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطرق السليمة لتناول المضادات الحيوية والتى تضمنت:-
1-عدم استعمال المضاد في حالات البرد والأنفلونزا لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية.
2-عدم شراء المضاد الحيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب.
3-لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.
4-إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.
وقالت هيئة الدواء: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:
1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
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