اليوم السابع
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كشف ملابسات فيديو سرقة شخص فى العجوزة وضبط المتهم

السبت، 12 أغسطس 2023 12:23 ص
كشف ملابسات فيديو سرقة شخص فى العجوزة وضبط المتهم حملات امنية، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى، "تويتر" متضمناً تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسة إحدى الدول" من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به بنطاق محافظة الجيزة.
 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتعرضه لواقعة سرقة حقيبته الخاصة وبداخلها ( مبلغ مالى – هاتف محمول – جواز سفر) من قبل أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

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