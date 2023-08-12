قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادَين قبالة شواطئ قطاع غزة

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، صيادَين فلسطينيين، بعد مهاجمة مركبهما قبالة شواطىء قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت نقابة الصيادين الفلسطينيين، أن بحرية الاحتلال فتحت نيرانها على مركب صيد قبالة شواطىء شمال قطاع غزة، واعتقلت صيادَين كانا على متنه، واستولت على المركب، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتدى بشكل مستمر على الصيادين الفلسطينيين، وتقلص مساحات الصيد الخاصة بهم، مشيرة إلى أن نحو أربعة آلاف صياد فى غزة، حرمهم الاحتلال الإسرائيلي، من مصدر رزقهم، عبر منعهم من الصيد.