اليوم السابع
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غرق شاب أثناء السباحة بشاطئ الوردة البيضاء بالأُبَيِض في مطروح

السبت، 12 أغسطس 2023 07:31 م
غرق شاب أثناء السباحة بشاطئ الوردة البيضاء بالأُبَيِض في مطروح جثة - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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لقى شاب من محافظة البحيرة، مصرعه غرقاً، اليوم السبت، أثناء السباحة بشاطئ الوردة البيضاء بمنطقة شواطئ الأُبَيِض غربى مدينة مرسى مطروح، خلال قضائه إجازة المصيف، بعد أن جرفته الأمواج، وفشلت جهود إنقاذه عقب انتشاله من البحر.

دخل مستشفى مطروح العام مهند محمد عبدالرزق "20 سنة" من مركز رشيد فى محافظة البحية، جثه هامدة، نتيجة إسفكسيا الغرق، الذى تعرض له بأحد الشواطئ فى منطقة الأُبَيِض، وتم حفظ الجثة فى ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.    

يذكر أن شواطئ مطروح، تستقبل عشرات الآلاف يوميا من المصطافين، الذين يتوافدون من المحافظات المختلفة لقضاء إجازة المصيف على الشواطئ المختلفة.

 

 


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