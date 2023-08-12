عاطل يعترف بتفاصيل خطف حقيبة شخص فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متهم بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وكشف المتهم عن اعتياده خطف الحقائب من المواطنين بالشوارع العامة، حيث يتتبع الضحية بواسطة دراجة نارية، ويخطف الحقيبة ويفر هاربا، مشيرا إلى ارتكاب جرائمه بشوارع الأحياء الراقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، لتقرر النيابة حجزه على ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بتعرضه لسرقة حقيبته أثناء سيره بالشارع، وذكر أن شخص مجهول يقود دراجة نارية وراء ارتكاب السرقة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بسرقة الحقيبة، وأرشد عنها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.