طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل

كتب هانى الحوتى

تطرح شركة تأمين حكومي، في فروع البنك الأهلي المصري، أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، يوم الإثنين المقبل، بهدف تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وسيتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، بحد أدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عام، وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد والحد الأقصى لكل وثيقة خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.

يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الحكومة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج ، والتي سجلت 13 مليار دولار في أول 6 شهور من العام الجاري، واشتملت المبادرات تحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع.

كما تم إطلاق مبادرة سيارات المغتربين التي تسمح لهم بإدخال مركبات دون جمارك؛ مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي، وبلغت حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات للمصريين بالخارج ما يقرب من 900 مليون دولار حتى 24 مايو، وسجل نحو 167 ألفًا من المصريين المغتربين بياناتهم للاستفادة منها، وفقًا لبيانات رسمية.

وفي نفس الصدد تم إطلاق مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ودون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المعفاة المستورد من الخارج 600 كليو من الذهب خلال 3 شهور، وفقًا لتصريحات صحفية لمسؤول بوزارة التموين.

إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، تعاونت الحكومة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالاستعانة مع أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، ومن المقرر أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من المؤسسين، وفقًا لتصريحات أحد مؤسسي الشركة.