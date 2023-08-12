طاقم إسعاف بالفيوم ينقذ حياة سيدة ويساعدها على الولادة قبل نقلها للمستشفى

أنقذ مسعف تابع لمرفق إسعاف الفيوم، حياة سيدة وجنينها، حيث كان يقوم بنقل السيدة الى مستشفى الفيوم، بعد تعطل المركبة التى كانت تنقلها للمستشفى على الطريق، وبدأت الولادة داخل سيارة الإسعاف، فقام بإيقاف السيارة علق، وساعد السيدة حتى وضعت طفلها، ثم قام بعمل الاسعافات اللازمة للأم والطفل والاطمئنان على العلامات الحيوية لهما، وقام بنقلهما الى مستشفى الفيوم العام.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى استغاثة لنقل سيدة فى حالة ولادة إلى أقرب مستشفى، بعدما تعطل التوك توك الذى كان ينقلها على طريق بحيرة قارون.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الاستغاثة، ليتفاجأوا بسيدة حامل تضع طفلها بالفعل، وقد فقدت مياه الجنين، وحياتها هى وطفلها فى خطر.

وعلى الفور، تمكن المسعف محمود نجدى، بمساعدة سائق سيارة الإسعاف شعبان عبد الله، من مساعدة السيدة وإدخالها داخل سيارة الإسعاف وإتمام عملية الولادة داخل السيارة، ثم قدم المسعف لهما الإسعافات الأولية، واطمئن على العلامات الحيوية لهما، ونقلاهما إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال الإجراءات الطبية ووضعهما تحت الملاحظة للاطمئنان عليهما.