ضبط 50 كرتونة معسل و8 كراتين سجائر وتحرير 10 مخالفات متنوعة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نجح جهود رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى ضبط 50 كرتونة معسل و8 كراتين سجائر بدون مستندات تدل على مصدرها، وذلك فى حملات بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات يومياً لضبط المخالفات بالأسواق.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه إستمراراً لمطاردة مافيا السجائر والأدخنة، تمت مداهمة أحد أوكار تخزين هذه السلع بأحد المناطق النائية ببندر إسنا، وتم ضبط عدد 50 كرتونة معسل سلوم، وعدد 8 كرتونة سجائر بدون أوراق أو مستندات أو إفراج جمركي تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

ويضيف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم المرور أيضاً على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 10 مخالفات تموينية شملت ضبط عدد 1000 علبة سجائر محلية، و162 باكو معسل سلوم زنة الباكو 500 جرام بدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها، وعدد 6 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 مخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز إنتاج خبز ناقص الوزن.

وفى إدارة تموين الزينية تم تنظيم حملة لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، حيث أسفرت الحملة عن ترصيد عدد 70 جوال دقيق بلدي زنة 50 كيلو، وتحرير عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 5 عدم إعطاء بون الصرف، وعدد 2 عدم نظافة، وفى إدارة أرمنت التموينية تم إطلاق حملات مكثفة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، وعليه قامت إدارة تموين أرمنت بحملة أسفرت عن ضبط عدد 3 خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز لعدم وجود سجل زيارت، وضبط مخبز انتج خبز ناقص الوزن.