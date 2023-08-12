اليوم السابع
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ضبط 28 ألفا و635 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

السبت، 12 أغسطس 2023 01:46 م
ضبط 28 ألفا و635 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية ـ مصطفى عادل

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تمكنت حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، من ضبط 28 ألفا و635 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للجمهور بالأسواق.
 
يأتي ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.
 
وتم ضبط 28 طنا و635 كيلو جرام مواد غذائية عبارة عن (جبنة رومي منتهية الصلاحية - جبنة بيضاء بها أعفان وروائح كريهة - سوداني بنكهات مختلفة منتهي الصلاحية)، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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محافظة الغربية

الهيئة القومية لسلامه الغذاء

مواد غذائية فاسدة



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