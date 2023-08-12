ضبط مستودع غاز لتهريبه 3549 أسطوانة مدعمة لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب البحيرة ، حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط مستودع غاز بمركز كوم حمادة تصرف 3549 أسطوانة غاز منزلية بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعةن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.