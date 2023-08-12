اليوم السابع
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ضبط سيدة وابنتها وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو والحشيش غرب الأقصر

السبت، 12 أغسطس 2023 11:38 ص
ضبط سيدة وابنتها وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو والحشيش غرب الأقصر حملة أمنية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال المباحث بمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط سيدة وابنتهما لاتهامها بالترويج للمواد المخدرة بقرية المريس وبحوزتهما 50 كيسا ولفافة من مخدر الشابو والحشيش، وتم اقتيادهما لديوان المركز للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى رجال المباحث بمركز شرطة أرمنت معلومات تفيد بقيام سيدة تدعى "ر.ع" 45 سنة، بالترويح للمواد المخدرة فى منطقة المريس برفقة ابنتها "م.أ" 22 سنة، وبتكثيف التحريات والتحقيقات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات فى ضبطهما وبحوزتهما 30 كيسا من مخدر الشابو، و20 لفافة من الحشيش للاتجار بهما على أهالى المنطقة، فتم على الفور اقتيادهما لديوان المركز للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

 


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