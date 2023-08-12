صور نادرة للشيخ أبو العينين شعيشع مع الملوك والأمراء فى الذكرى 101 لميلاده

كفر الشيخ – محمد سليمان

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الصور النادرة للشيخ أبو العينين شعيشع ، نقيب قُراء مصر الأسبق، مع الملوك والأمراء، والتي التقطت له خلال رحلاته وزياراته للدول العربية وغيرها، والاستقبال الذي كان يلقاه بالدول التي كان يسافر إليها للاستماع لصوته المميز في التلاوة، خلال الذكرى 101 لميلاد آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم، التي توافق اليوم السبت، 12 أغسطس الجاري، والذى قضى أكثر من 70 عاماً فى خدمة كتاب الله، وشرف مصر فى كل المحافل الدولية.

وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، «نجل ابنة شقيقته»، إن الأُسرة اقتصرت اليوم في إحياء الذكرى الـ101 لجدّه على قراءة الفاتحة على روحه وزيارة قبره الموجود بجوار كلية البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضح «اليماني»، أن الأُسرة سبق لها الاحتفال بالذكرى السنوية الحادية عشرة على رحيل جدّه الشيخ أبو العينين شعيشع في 23 يونيو الماضي 2023، في مسقط رأسه بمنزل العائلة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتضمن برنامج إحياء الذكرى، تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية لعدد من المُنشدين الشباب، فضلاً عن الاستماع إلى التلاوات النادرة بصوت القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، وذكر مناقبه ومآثره، وذلك بحضور الأُسرة وعدد من القيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين، داعياً الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال اليماني، كان الشيخ رحمه الله، مهتما بالموسيقى وكان يعزف على العود، وصاحب نكتة، يحب الفكاهة، وكان متعصبا للنادي الأهلي، ويهوى متابعة المباريات في الدرجة الثالثة ليكون من بين الجمهور، وكان يستمع لبيتهوفن، وفي التسعينات كان المحافظ الأسبق صبري القاضي يقدم واجب العزاء للشيخ أبو العنين لوفاة نجل شقيقته الدكتور حمدي طه، فطلب منه رصف ميدان مسجد أبو غنام، فاستجاب له.

وقال اليماني، إن والد جده أبو العنين شعيشع، كان يتمنى أن يكون ابنه ضابطا، لكن الوالد رحل مبكرا، فقامت والدته بإلحاقه بالمدرسة، وكان اسم ناظر المدرسة منير جرجس وعندما يأتي ضيوف إلى المدرسة كان يطلب من أبو العينين قراءة القرآن، فتعجبوا من صوته وقالوا عنه "فلتة"، ولا يمكن تركه، وكان جده أبو العنين متميزا في المقامات، وأحد الأصوات العظيمة في دولة التلاوة المصرية، أحدث ثورة كبرى في بدايته بمصر والعالم العربي وكان أول قارئ مصري يحظى بشرف ترتيل القرآن في المسجد الأقصى المبارك، كما كان أول قارئ تعتمده الإذاعة وهو في سن 17، سكن في عمارة السنباطي وحسن الإمام، فضمه الأخير إلى أفلامه فظهر في شخصيته أو الآذان والتلاوة".