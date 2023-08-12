زاهي حواس لـ CNN: أتمنى تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح

كتب محمد أسعد

أشاد عالم الاثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية في سقارة والهرم والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحة في مصر، جاء ذلك خلال مقابلة "حواس" مع موقع CNN عربية.

وأعرب "حواس" عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار افتتاح تطوير منطقة آثار الهرم مع افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

وشدد "حواس" على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الإبتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح، لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.