رئيس جمعية مجاهدى سيناء: الدولة تتفرغ للمشاريع والتعمير ولم تبخل علينا بأى شيء

كتب الأمير نصرى

تحدث الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، عن الدور التاريخى لقبائل سيناء فى تنميتها قائلا:" نحن دائما مع القوات المسلحة والدولة، ومحاربة قوى الشر كما أن القبائل والأهالى انخرطوا مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن سيناء مطهرة تماما وثمن ذلك كان غاليا".

وأضاف عبد الله جهامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، هذا الثمن الغالى جعل الدولة تتوجه لتنمية سيناء والذى أمر به الرئيس السيسى، كما أن هناك إرادة سياسية فى تنميتها، حيث تم عمل ميناء عالمى ومشروعات كبرى أخرى، فضلا عن أن الدولة فكرت فى إنهاء عزلة سيناء.

أوضح عبد الله جهامة، أن المرور من الضفة الغربية للشرقية أصبح يستغرق ربع ساعة فقط، موضحا أن أبناء سيناء انخرطوا فى العمل النضالى حتى المشاركة فى حرب أكتوبر العظيم، وكل الولاء والإنتماء لأبناء سيناء الذين توارثوها جيلا بعد جيل، وكل التحية والدعم للقوات المسلحة، مؤكدا أن سيناء آمنة تماما والدولة تتفرغ للمشاريع والتعمير، ولم تبخل علينا فى أى شيء.