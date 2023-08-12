رئيس باكستان يصادق على اختيار أنور الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، السبت، اختيار عضو مجلس الشيوخ، أنوار الحق كاكار، لرئاسة حكومة تصريف أعمال، للإشراف على الانتخابات العامة، وذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض.

وفي وقت سابق، حلَّ الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء الماضي، مجلس النواب بناءً على توصية رئيس الوزراء، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 أغسطس الجاري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً، بحلول نوفمبر المقبل.