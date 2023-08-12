رئيس الجمعية الطبية البريطانية: "عناد سوناك" يعيق إنهاء الإضرابات

كتبت رباب فتحى

حذر أحد كبار الأطباء في بريطانيا من أن موقف ريشي سوناك "العنيد بشكل متزايد" و"العدواني" بشأن رواتب الأطباء يعيق الطريق إلى إنهاء الإضراب الصناعي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، ولا يترك أي خيار سوى الإضراب حتى الانتخابات العامة المقبلة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال البروفيسور فيليب بانفيلد، رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية (BMA) ، في حديث لصحيفة "الجارديان" بعد أن أطلق الأطباء الصغار جولة خامسة من الإضراب الصناعي، إن النقابة تقف بحزم وأن الأطباء سيواصلون الإضراب حتى تلقيهم "عرض موثوق".

وتستمر الجولة الأخيرة من إضراب صغار الأطباء في إنجلترا حتى الساعة 7 صباحًا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. ويصطف استشاريو الجمعية الطبية البريطانية بالفعل للإضراب لمدة يومين هذا الشهر ويومين في سبتمبر، وقال بانفيلد إن الأطباء مستعدون للإضراب "في الانتخابات العامة المقبلة وما بعدها".

واتهُم رئيس الوزراء بـ "عدم الرغبة في الحديث" والفشل في اتخاذ "أي خطوات مهمة" نحو إنهاء الإضرابات. وقال إن مستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية كان على المحك، وكان "مرهقًا بشكل مزمن" تحت إشراف الحكومة.

وقال بانفيلد "نحن الآن في الشهر السادس من الإضراب، بمشاركة عشرات الآلاف من الأطباء من المبتدئين إلى الأكثر خبرة ، وقفوا جميعًا في صفوف اعتصام . لقد أصبح رئيس الوزراء ووزير الصحة عنيدان بشكل متزايد وغير راغبين في الحديث عن كيفية التوصل إلى تسويات متفق عليها لإنهاء نزاعات الصغار والاستشاريين. لقد فشلت الحكومة ، دون أدنى شك ، في اتخاذ أي خطوات مهمة نحو إنهاء الإضرابات."

وأكد "من أجل المرضى ، سنواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل ، لكن مستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذي تعرض للإرهاق المزمن تحت إشراف هذه الحكومة على المحك ، وسيواصل الأطباء الدفاع عن المرضى في الانتخابات العامة المقبلة وبعدها. يجب ألا يساور أي رئيس وزراء شك في أن الأطباء في إنجلترا مصممون على مواصلة الإضراب الصناعي حتى وما لم يتم تقديم عرض موثوق به ".