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دخان أصفر يغطى أجزاء من مدينة بشمال الصين بعد تسرب مواد حمضية.. فيديو

السبت، 12 أغسطس 2023 06:33 م
دخان أصفر يغطى أجزاء من مدينة بشمال الصين بعد تسرب مواد حمضية.. فيديو دخان أصفر
كتب محمد جمال

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أعلن التلفزيون المركزى الصينى السبت، أن دخانا أصفر غطى أجزاء من مدينة بشمال الصين بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعى منتجات الأطفال.

ذكر التلفزيون الصينى أن الحادث وقع فى شينجتاى بإقليم خبي، شمالى الصين، وأضاف أن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف.

ولفت إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وأنه يجرى التحقيق فى ملابساته.

نُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاى وهى تتحول للون الأصفر، حيث عبر كثيرون عن قلقهم من التسريب.

وكتب أحد مستخدمى الإنترنت "أكان ذلك هو الكلور؟ سيكون الأمر فظيعا إن كان كذلك".

وتشيع الحوادث التى تسببها انفجارات الغاز والكيماويات فى الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادى بوتيرة سريعة للغاية، وفق "رويترز".

وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.

ودعا الرئيس الصيني، شى جين بينج، فى يونيو الماضي، إلى إجراء تعديل فى قوانين السلامة فى أنحاء البلاد بعدما أودى أحد أشد انفجارات الغاز منذ سنوات بحياة 31 شخصا فى شمال غرب الصين.

 


دخان أصفر

الصين

تسريب مواد حمضية



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