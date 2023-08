دخان أصفر يغطى أجزاء من مدينة بشمال الصين بعد تسرب مواد حمضية.. فيديو

أعلن التلفزيون المركزى الصينى السبت، أن دخانا أصفر غطى أجزاء من مدينة بشمال الصين بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعى منتجات الأطفال.

ذكر التلفزيون الصينى أن الحادث وقع فى شينجتاى بإقليم خبي، شمالى الصين، وأضاف أن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف.

ولفت إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وأنه يجرى التحقيق فى ملابساته.

A chemical plant in Xingtai, Hebei Province, caught fire, filling the city with yellow smoke. Government authorities responded that the smoke would not be toxic to humans pic.twitter.com/xRrpnpgRDu