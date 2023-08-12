حياة كريمة توفر طرقا حديثة للقرى بأسوان.. شرايين آمنة لحركة النقل والمواطنين.. صور

أسوان- صلاح المسن

تواصل جهود أجهزة الدولة المصرية، ومجموعة الشركات المنفذة، تحقيق أعلى معدلات من الإنجازات لإنهاء المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " فى كل قطاعات العمل العام، ومنها مشروعات الطرق، فمشروعات الطرق والمحاور تمثل شرايين التنمية في مصر، وما يتم تنفيذه من مشروعات طرق -وفق بيانات رسمية- خلال المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة، يمثل 15% من حجم شبكة مشروعات الطرق التي تنقذها الدولة المصرية.

ففي قري محافظة أسوان، وضمن المبادرة الرئاسية، حيث يجري تنفيذ مشروعات الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة .وسط محافظة أسوان، حيث يربط هذا الشريان الحيوي بين قري ونجوع ومدن ثلاثة مراكز إدارية هي مركز كوم أمبو ومركز دراو ومركز نصر النوبة علاوة علي الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق السريع مصر أسوان، وكوبري ومحور كلابشة.

كما يجري تنفيذ طريق إدفو / القنادلة / الغنيمية شمال غرب محافظة أسوان، بمركز إدفو.

ويمثل تنفيذ هذا الطريق مطلبا جماهيريا، كما تتواصل النجاحات والإنجازات المتتالية التي تحققها المبادرة داخل القرى المدرجة بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة فى كل قطاعات العمل العام، من قطاعات العمل التى يتم تنفيذها داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ما تقوم به الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل وخاصة مشروعات إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق توشكى / وادى النقرة بطول 50 كيلو مترا شرق مركزي كوم أمبو ونصر النوبة، وطريق المنار / وادى خريت بطول 15 كيلو مترا، وكذا طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كيلو مترا، ويتكامل ذلك مع استكمال الأعمال بباقى قطاعات العمل العام بما يساهم في إحداث نقلة وطفرة تنموية وحضارية غير مسبوقة لأهالى ومواطنى أسوان داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية .

من جهته، قال المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، أن الأعمال الجارية بمشروع رصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة بطول 38 كيلو مترا، وجارى العمل فى 19 كيلو مترا من المتاح حالياً بعد إنهاء المرافق المختلفة بها، حيث تم تكسير الأسفلت، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كيلو متر، وجارى تجهيز موقع الخلاطة للبدء فى أعمال الأسفلت، وتم تشوين 3000 م3 ، وجارى تقلب طبقة الأساس مع المياه فى المشاون، بالإضافة إلى طبقة رابطة 1 كيلو متر، وطبقة تشريب 2 كيلو متر، وطبقة الأساس 2 كيلو متر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة أسوان، أنه من المقرر أن يتم ربط الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة مع امتداد محور دراو ليرتبط بالطريق الصحراوى / الغربى ، فضلاً عن ربطه بطريق مشروع وادى النقرة ووادى خريت ليساهم هذا الطريق الحيوى فى تسهيل حركة المواطنين، وأيضاً حركة النقل للمحاصيل الزراعية ، والمحاجر .

ولفت رئيس الإدارة المركزية، إلى أنه بالنسبة لمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة / الغنيمية بطول 3 كيلو مترات، فقد وصلت نسبة التنفيذ به إلى 65 %، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم ، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 2700 متر، وتم رش mc لطبقة الربط بطول 2200 متر .

من جهته، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المشرف العام على لجان الاستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة، للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت داخل 31 من مشروعات المجمعات الحكومية والزراعية والتى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بسرعة توفير الكوادر البشرية المؤهلة للبدء فى تشغيلها فى أقرب وقت وإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين للإستفادة من خدماتها المتطورة.

كما حذر اللواء أشرف عطية بعدم السماح بأي تقصير أو تهاون فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين المقصرين أولاً بأول، لضمان دفع معدلات الإنجاز العامة لكل المشروعات الجارية بمختلف قرى ونجوع المحافظة مقارنة بباقي المحافظات.

وأكد محافظ أسوان، على أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى باهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لإنهاء جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

وخلال الاجتماع حرص محافظ أسوان على استعراض نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

وأعطى المحافظ تعليماته بمواصلة المتابعة الميدانية الدورية وتحقيق التنسيق والتعاون العرضى بين مختلف الجهات المعنية من أجل تلافى الملاحظات والمشكلات المرصودة وسرعة تذليل العقبات وتخطى التعقديات والإجراءات الروتينية لرفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن .



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)