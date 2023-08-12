حرائق هاواى.. الكارثة الطبيعية الأكثر فتكا فى تاريخ الولاية (إنفوجراف)

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي اليوم السبت إلى 80 قتيلا، وأصبحت الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.

وتم نشر الحرس الوطني، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وعُثر على 36 جثة تحت الأنقاض، وفقاً لحصيلة رسمية، وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.

ويقول العلماء، إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد من تكرار وحدّة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.