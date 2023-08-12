حبس متهم 7 سنوات مشددة وتغريمه 100 ألف جنيه لتجارته في المخدرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة،والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، في القضية رقم 28 لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ والمقيده برقم 1218 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ ضد"محمد.د.م.ع.ا"محبوس، 25سنة عاطل مقيم باحدى قرى مركز كفر الشيخ، حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والمضبوطات والزمته المصاريف.

وجاء في أوراق القضيه أن النقيب احمد ياسر توفيق، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردت اليه معلومات أكدتها التحريات أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه وبتفتيشه عثر بحوزته علي قطعه من الحشيش المخدر ،طربة حشيش، وعلبه بداخلها 20 قطعه من ذات الماده المخدره، ومبلغ مالي وهاتف خلوي، واقر بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة ذلك، والتلفون للاتصال بذبائنه ، وكشف المعمل الكيماوي أن الماده المخدرة المضبوطة حوزة المتهم ماده بنية داكنة اللون، جوهر الحشيش المخدر ، والمدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.

وكان السيد مرجان ، وكيل النيابه العامه قد اجرى التحقيقات، وقرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال المتهم المحاكمه بجنايات كفر الشيخ لاتهامه بأنه يوم الاول من شهر يناير 2023،أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات ، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حضوريا حكمها السابق.