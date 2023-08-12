جولة بمحطة مترو السودان بعد التشغيل التجريبى بدون جمهور.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أسابيع قليلة وتفتتح وزارة النقل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، فى المسافة من محطة الكيت كات حتى محور الضبعة مرورا بمحطات السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والطريق الدائرى، بمحافظة الجيزة.

وأجرى اليوم السابع جولة ميدانية بمحطة مترو السودان، التى تقع أمام محكمة الجيزة الابتدائية بشارع السودان، وتخدم المناطق المجاورة لشارع السودان، بمنطقة العجوزة، بالجيزة، حيث يجرى التشطيبات النهائية بالمحطة تمهيدا للافتتاح، وذلك بعد التشغيل التجريبي للمحطة.

وتضم المحطة عدد من السلالم المتحركة والتى تبدا من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم كسار خاص المكفوفين من ذوى الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

وتم إنشاء محطة السودان على 4 مستويات منها 3 أدوار تحت الأرض، حيث تضم 4 مداخل مدعمة بالسلالم الكهربائية التى تبدأ من الشارع، كما تضم المحطة ماكينات إلكترونية لقطع التذاكر، بالإضافة إلى شبابيك التذاكر العادية.