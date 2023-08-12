جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة بحوزتها كمية من الأدوية غير مصرح بتداولها

كتب محمود عبد الغني

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية بحوزتها كمية من دواء Solpadeine غير المصرح بتداوله في السوق المصري.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة استوقف إسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كريم نادي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، قام صبري حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود ١٢٠ شريط لدواء Solpadeini باجمالي ٤٨٠ قرصا.

امر صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٢ وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة للنيابة المختصة.