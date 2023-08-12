جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته أقلام وساعات ونظارات مزودة بكاميرات

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، فى ضبط راكب مصرى بحوزته كمية من الساعات والأقلام والنظارات المزودة بكاميرات ومايكات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط العمانية القادمة من مسقط، استوقف أحمد جمال رشدى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من حسام عبد العال مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب، قام أحمد محمد فوزى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف نورا نعمان حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 10 نظارات و10 ساعات مكتب و8 اقلام جميعهم مزودين بكاميرات ومايكات و2 كاميرا تصوير صغيرة الحجم تعمل لاسلكيا و3 أجهزة GPS.

امر احمد عمر عبد القادر مدير الادارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 105 لسنة 2023 ضد الراكب، وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.