اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا أجنبيا بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا

السبت، 12 أغسطس 2023 10:17 م
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا أجنبيا بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغني

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نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي من أصل عربي بحوزته كمية متنوعة من مخدر الماريجوانا. 
 
اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.
 
وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سعيد عبد النبي سعد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من السجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر وكوكتيل متنوع من نفس المخدر، عبارة عن ٦ تانك بهم الزيت المخدر المذكور و ٤ سجائر الكترونية بهم نفس الزيت و ٤ أجهزة خاصة بالسجائر الإلكترونية و ٣ علبة بكل واحدة عشر قطع حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن ١٥٧ جرام و ٢٠ قطعة حلوي بهم نفس المخدر بوزن ٩٨ جرام و ٣ زجاجات بهم نبات وزيت الماريجوانا بوزن ٣٢٤ جرام.
 
امر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.

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