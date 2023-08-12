توقيع أكثر من 1200 أكاديمي على عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي

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ثمن المجلس الوطني الفلسطيني ، اليوم السبت ، توقيع أكثر من 1200 أكاديمي على عريضة مفتوحة تساوي احتلال إسرائيل للضفة الغربية بالفصل العنصري.

وأكد المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، أن هذه العريضة خطوة في كشف وفضح مدى عنصرية هذا الاحتلال وحجم جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، كما تعكس حجم الدعم والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية.

ودعا المجلس الدول الأوروبية وأعضاء البرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية تبني هذه الوثيقة واعتمادها وتحمل مسؤولياتها، كما طالب البرلمانيين والأحزاب والسياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأي والفكر في المجتمع الدولي بالانضمام للتوقيع على هذه العريضة لمحاصرة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وفضح وتجريم ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبته أمام المحاكم الدولية والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال المجلس إن فضح آخر وأطول احتلال بالتاريخ ووصفه بنظام فصل وتمييز عنصري استنادا إلى ما يقوم به من جرائم، وفضح مدى التمييز والفصل العنصري الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من قادة رأي وكتاب دوليين وأكاديميين وحقوقيين إسرائيليين وأميركيين، موقف شجاع وسلاح قوي سيدعم عدالة قضية الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه السياسية والمدنية وحقه بالحرية والاستقلال ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم.