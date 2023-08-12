توقف عن السلبية واعرف 5 طرق للتفكير بطريقة إيجابية

كتبت فاطمة خليل

احترام الذات والثقة بالنفس ضروريان للنمو الشخصي والمهني، ومع ذلك ، نظرًا لارتفاع مستوى المنافسة، يبدأ الكثير من الناس في التفكير في أفكار سلبية عن أنفسهم، ويمكن أن تكون هذه الأفكار السلبية ضارة بالصحة العامة وتنتج قلة الثقة بالنفس، في هذا التقرير نتعرف على 5 طرق للتفكير بطريقة إيجابية، بحسب موقع "هيلث شوت".

5 طرق للتفكير بطريقة إيجابية

1. تجنب التفكير السلبي

يمكن أن يكون الحديث السلبي مع النفس مساهماً هاماً في سلوك الانعزال الذاتي، من الضروري أن تكون مدركًا لأنماط التفكير السلبية هذه وتحديها.

عندما تجد نفسك تفكر، "أنا لست جيدًا بما يكفي" أو "لا أستطيع فعل ذلك" ، توقف واستبدل تلك الأفكار بعبارات أكثر واقعية وإيجابية مثل "يمكنني أن أفعل هذا وأنجح". بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي إعادة صياغة حديثك الذاتي بوعي إلى تصور أكثر إيجابية عن نفسك.

2. ضع أهدافًا واقعية

يمكن أن يؤدي تحديد أهداف مفرطة في الطموح والقصور المستمر إلى تعزيز الشعور بعدم الكفاءة.

للتخلص من السلوك المتهور، ضع أهدافًا واقعية تمثل تحديًا لكنها قابلة للتحقيق.

احتفل بالانتصارات الصغيرة على طول الطريق، وأدرك أن الانتكاسات جزء طبيعي من الرحلة.

من خلال تحقيق معالم أصغر، ستبني الثقة تدريجيًا في قدراتك وتثبت لنفسك أنك قادر.

3. التأمل الذاتي

الانخراط في التفكير الذاتي المنتظم طريقة فعالة لفهم الأسباب الجذرية لسلوك الانعزال الذاتي.

ينصح الأطباء بتخصيص بعض الوقت لتقييم مشاعرك والنظر في أسباب رأيك غير المواتي عن نفسك.

يمكن أن يتأثر بالتجارب السابقة أو الضغوط المجتمعية أو حتى المقارنات مع الآخرين.

من خلال تحديد هذه المشغلات، يمكنك العمل على معالجتها وإعادة صياغتها.

4. ركز على نموك

يمكن أن يؤدي تعزيز قدراتك وتكريس نفسك لاكتساب معرفة جديدة إلى تعزيز الكفاءة الذاتية.

ضع في اعتبارك التسجيل في دورة تدريبية أو ورشة عمل جديدة ، وابدأ في قراءة كتاب يوسع نطاق فهمك ، أو تعلم أي شيء تهتم به سيساعد هذا الشخص على أن يصبح أكثر ثقة.

5. أحط نفسك بالإيجابية

تتأثر نظرتك إلى نفسك بشكل كبير بالأشخاص والأشخاص المحيطين الذين تختار التواجد فيهم.

اقض وقتًا مع الأشخاص الذين يشجعونك ويدعمونك. يمكن أن يساعد إحاطة نفسك بالتأثيرات الإيجابية في مواجهة المعتقدات السلبية التي تعتنقها عن نفسك. بالإضافة إلى ذلك، انخرط في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والوفاء، مما يزيد من ثقتك بنفسك.