اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 02:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على معايير إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بحرم الشواطئ

السبت، 12 أغسطس 2023 02:00 ص
تعرف على معايير إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بحرم الشواطئ الشواطىء
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية إلى تهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث اتخذت خطوة إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز ودعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.
 
خلال هذا التقرير نرصد الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة لدعم الإستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية، بعد مراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل، من اجل تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات.
 
أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد  القرار رقم 71 لسنة 2023،  لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها، وتم عدد من الموافقات البيئية للمشروعات السياحية، من خلال التنسيق مع  وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة.
 
هناك أيضا دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، اعتمد من اللجنة العليا للسياحة، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، والتي تم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
 
إشتراطات إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر.
 
يتم السماح بإقامة أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ ،على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر.
 
يمكنك أيضا قراءة الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والتي تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
 
 
 

البيئة

حرم الشاطئ

التعدى على الشواطئ

المحميات الطبيعية

السياحة البيئية

تغيرات المناخ



الموضوعات المتعلقة

وزيرتا البيئة والثقافة تشاركان فى المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمقر "الوطنية للتدريب"

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:44 م

وزارة البيئة تدعم منظومة النظافة بسيارات جديدة في الدقهلية

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:37 م

%82 من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:00 ص

البيئة: تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:00 ص

أمستردام توافق على حظر السفن السياحية الملوثة للبيئة.. اعرف السبب

الأحد، 23 يوليو 2023 01:29 م

الوادى الجديد تستكمل تنفيذ مبادرة "الخارجة مدينة خالية من البلاستيك".. توفير الأكياس أحادية الاستخدام لتوزيعها على المواطنين وأصحاب المحال.. والمحافظ: بدء تنفيذ خطوط إنتاج لمنتجات بلاستيكية وملابس صديقة للبيئة

الأحد، 23 يوليو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة