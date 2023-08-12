اليوم السابع
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تعرف على مشروع إنشاء أكبر محطة شمسية فى أفريقيا بأسوان

السبت، 12 أغسطس 2023 04:27 م
تعرف على مشروع إنشاء أكبر محطة شمسية فى أفريقيا بأسوان محطة شمسية - أرشيفية
أسوان- صلاح المسن

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من المقرر أن تشهد منطقة فارس بكوم أمبو بأسوان، إنشاء أكبر محطة شمسية فى قارة أفريقيا، ويقدم "اليوم السابع" 9 معلومات عن المحطة الشمسية بفارس.

أولا: إجراءات جارية لبدء العمل فى تنفيذ مشروع أكبر محطة شمسية فى أفريقيا بطاقة 500 ميجاوات.

ثانيا: تقع المحطة الشمسية، بالظهير الصحراوى لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو.

ثالثا: التنفيذ من خلال إحدى الشركات الصينية المتخصصة.

رابعا: تقع المحطة على مساحة 10 آلاف م2.

خامسا: يتم التنفيذ على مدار 18 شهرا.

سادسا: من المقرر أن تبدأ المحطة الشمسية، فى ضخ إنتاجها على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء فى سبتمبر 2024.

سابعا: المشروع سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات. 

ثامنا: التنسيق بين الجهات المختصة لضمان نجاح عملية تنفيذ المحطة الشمسية، بحيث لا تتعارض مع مسار مشروع القطار السريع.

تاسعا: المشروع يمثل قيمة مضافة لمحافظة أسوان.

 


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