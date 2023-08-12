اليوم السابع
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تعرفى على فوائد تمرين الاستلقاء على البطن لحديثى الولادة

السبت، 12 أغسطس 2023 08:00 ص
تعرفى على فوائد تمرين الاستلقاء على البطن لحديثى الولادة تمرين الاستلقاء على البطن لحديثى الولادة
كتبت فاطمة خليل

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تمرين الاستلقاء على البطن من التمارين التي ينصح بها الأطباء لحديثى الولادة، حيث إن له تأثير كبير على عضلات طفلك وراحته وحتى رأسه الصغير، في هذا التقرير نستكشف أهمية وقت الاستلقاء على البطن للرضع ولماذا يعد جزءًا أساسيًا من النمو المبكر لطفلك، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما هو وقت الاستلقاء على البطن لحديثي الولادة؟

بصفتك أحد الوالدين، قد تكون على دراية بأهمية إعطاء طفلك بعض الوقت للتقدم في النمو. وقت البطن هو وضع طفلك على بطنه وهو مستيقظ وتحت إشرافك يقدم هذا النشاط البسيط العديد من الفوائد ويلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو البدني والمعرفي لطفلك.

أهمية وقت البطن عند الرضع

​1. تقوية العضلات

يوفر وقت البطن فرصة ممتازة لطفلك لتقوية عضلات رقبته وكتفه وظهره عندما يرفع الأطفال رأسهم وأجسادهم ضد الجاذبية ، فإن هذه العضلات تعمل ، مما يساعد على تطوير المهارات الحركية الأساسية. 
تساهم جلسات البطن المنتظمة في التحسين التدريجي لقوة العضلات والتحكم فيها، مما يضع أساسًا للمعالم المستقبلية مثل التدحرج والزحف والمشي في نهاية المطاف.

2. وقت البطن يقلل ألم البطن والغازات

فائدة أخرى لوقت البطن هي قدرتها على تخفيف الانزعاج الناجم عن الغازات والمغص (ألم البطن الناجم عن الغازات). عندما يستلقي طفلك على بطنه ، فإن الضغط اللطيف على بطنه يمكن أن يساعد في طرد الغازات المحتبسة ، مما يقلل فرص المغص والانزعاج. 
تعمل الحركة الطبيعية والوضعية أثناء وقت البطن على تعزيز عملية الهضم الصحية ويمكن أن توفر الراحة لطفلك.

3. يعزز شكل الرأس الصحي

يلعب وقت البطن أيضًا دورًا حيويًا في منع تكون البقع المسطحة على رأس طفلك. نظرًا لأن الأطفال يقضون وقتًا طويلاً في الاستلقاء على ظهورهم ، فهناك خطر أن يصبح الجزء الخلفي من الرأس مسطحًا. من خلال دمج وقت البطن في روتين طفلك ، فإنك تخفف الضغط على مؤخرة رأسه وتشجعه على تحريك رأسه من جانب إلى آخر وهذا يساعد على تعزيز شكل رأس أكثر استدارة ويقلل من خطر الإصابة بالوضع الوراثي للرأس.
 

تمرين الاستلقاء على البطن لحديثى الولادة

الاستلقاء على البطن

تمرين البطن للرضع

الاستلقاء على البطن للرضع



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