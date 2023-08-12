اليوم السابع
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بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي فى سوهاج

السبت، 12 أغسطس 2023 06:34 م
بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي فى سوهاج عيادات جهينة للتأمين الصحي
سوهاج عمرو خلف

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أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي الدائم، وذلك بجهينة الشرقية، والذي بدأ بالفعل في تقديم خدماته الطبية للمواطنين، ليخدم أكثر من 130 ألف مواطن بمركز ومدينة جهينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتيسير علي المواطنين، والعمل علي تحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة لهم.
 
وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، أن المقر الجديد يضم عيادات خارجية، وصيدلية طلاب وأطفال رضع لصرف العلاج، ومخزن العيادة، ومخزن للصيدلية إلى جانب مقر اللجنة الفرعية، وأماكن انتظار المرضى، والمكاتب الإدارية، مشيرا إلي تزويد العيادة بجهاز أشعة عادية، لافتا إلى أن المقر الجديد يخدم " الأطفال الرضع، وطلاب المدارس، والعاملين، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمرأة المعيلة.
 
عيادات جهينة للتأمين الصحي
عيادات جهينة للتأمين الصحي

 


سوهاج

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التامين الصحى

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