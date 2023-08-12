انطلاق مبادرة "بلدنا أحلى" من مراكز شباب بنها احتفالا بالعيد القومى لمحافظة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

انطلق، اليوم السبت، الموسم الثانى من مبادرة "بلدنا أحلى" لتبدأ من مراكز شباب إدارة بنها، وذلك بالتزامن مع احتفالات العيد القومى لمحافظة القليوبية فى نهاية شهر أغسطس الحالى، على أن يتم تنفيذها بـ100 مركز شباب على مستوى الإدارات خلال النصف الثانى من الشهر طبقا لجدول زمنى محدد بذلك، والذى يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تهدف المبادرة إلى بث روح الانتماء والمواطنة للمشاركين بأرض المحافظة، وذلك من خلال الظهور بها بأفضل منظر وحال، وذلك بتجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، والتى تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات وزراعة الأشجار وتعليق لافتات إرشادية، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى المبادرة.

وتم التنفيذ اليوم من مراكز شباب بنها وهى "الفاخورة، الرملة، السادات، المنشية، مرصفا، ميت عاصم، عزبة زكى، كفر بطا"، من خارج أسوار مراكز الشباب، حيث تجميل القرى، وعمل بعض الدهانات لأعمدة الإنارة، وتشجير ودهانات للأسوار، والتخلص من بعض المخلفات بمدخل القرى، على أن تنفذ المبادرة بمراكز الإدارة تبعا.

وتمثل المبادرة تحقيق لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، على أن مراكز الشباب تقدم وتدعم جميع الخدمات المجتمعية من خارج أسوار المراكز، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لإخراج جيل متعاون ينتمى بكيانه لأرض الوطن الحبيب.

وأشاد الصبروط، خلال تدشين المبادرة يوم الأربعاء الماضى من قاعة الاجتماعات بالمديرية، بنتائج تنفيذ النسخة الأولى من المبادرة ومجهودات الشباب المشاركين فى التنفيذ، مؤكدا على أهمية المبادرة والتى تأتى تأكيدا على المشاركة المجتمعية والدور المجتمعى لمراكز الشباب، وحثهم على الأعمال التطوعية التى تسهم فى بناء المجتمع، والمداومة على الاشتراك فى الأعمال التطوعية بشكل مستمر، كما خاطب الشباب ومديرى المراكز المشاركة فى المبادرة على ضرورة تنفيذ النسخة الثانية من المبادرة بشكل أكثر نجاحا من النسخة السابقة والتوسع فى نظافة الشوارع والأحياء والمناطق المحيطة بمراكز شباب المدن والقرى.



الشباب المشارك بالمبادرة



خلال تنفيذ المبادرة



دهان المراكز من الخارج



دهان بوابات مراكز الشباب



قص وتقليم الأشجار