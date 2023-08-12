اليوم العالمى للشباب.. أهم مؤشرات الفئة العمرية فى مصر (إنفوجراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وآرائهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (المهارات الخضراء للشباب).

ومن منطلق اهتمام الدولة بالشباب يتم عقد مؤتمر وطني بصفة دورية للشباب سنوياً منذ عام 2016 ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء، وكان آخر مؤتمر تم انعقاده في 14/6/2023 بمحافظة الإسكندرية.



أهــــم مؤشرات الشـباب فى مصر

وفي ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض أهم مؤشرات الشباب (18-29 سنة) طبقاً لبيانات السكان 1-1-2023، وبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (50,5 % ذكور ـ 49,5% إناث).

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2021/2022) بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليـــم العالـــي 3.5 مليون طـالب (51% ذكـور، 49٪ إناث)، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9 ألف طالب في الجامعات الخاصة، و بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 74.9٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.9% ذكــور، 55.1% إنــاث) مقابـل 25.1٪ فــي الكليات العملية (53% ذكــور، 47% إنــاث).

بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (48.7% ذكور، 51.3% إناث) مقابل 74.8٪ في الكليات العملية (56% ذكور، 44% إناث)، وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـوميــة وخاصـــة 181,4 ألف طالــب (46,1 ٪ ذكــــور، 53.9٪ إنــــاث)، وبلـغ متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 23 طـالبا فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 16 طالــبا بالجامـــعات الخاصــة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022(بيانات أولية) بلـغ إجمـــالـي عدد خريجـــي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصـــــة 543,8 ألف خريــج بنسبة ( 43.4% الذكور ، 56.6% الإناث) منهـم 505.1 ألف خريج مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 92.9٪ وعدد 38.7 ألف خريج من الجامــعات الخـاصة بنسبة 7.1٪، وطبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2022 بلغت نسـبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 39,2٪ (61,5٪ ذكــــور، 14,4٪ إناث)، و24,1% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و47% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل اقل من الجامعي ( 4,5% مؤهل فوق متوسط، 38,8% مؤهل متوسط، 3,7% ثانوي عام/ أزهري) و 16,5% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و12,4٪ من قـوة العمل للشباب لم يحصلوا على شــــهادة (5,6% يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية ، 6,8 ٪ الأميـين).

وبلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 54.3 ٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب (51.1 ٪ ذكور، 78.2 ٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.5 ٪ (14.4% ذكور، 49.5٪ إناث)، وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 21.1% من إجمالي العاملين ( 17.8% ذكور، 46.3% إناث)، وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 16.3% من اجمالي العاملين ( 12.8% ذكور، 42.8% إناث)، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 16.9٪ (11.5٪ ذكور، 42.6٪ إناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 36.3٪ (26.4٪ ذكـور، 51.6٪ إناث) مقابـل 4.2٪ للأميين (3.8% ذكـور، 8.8٪ إناث)، وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2022 (بيانات أولية)، وبـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنة) 59.1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2022 مقابل 82,4٪ للإنـــــاث، وبـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 29 سنه) 16.1٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2022 مقابل 37.8٪ للإنـــاث، وطبقاً للنشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشأت الرياضية عام 2021 ، وبلغ عدد الأندية الرياضية في القطاع الحكومي / العام / الخاص 791 نادي لديهم 4550 ألف ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 847 شاب، وبلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4449 ألف مركز لديهم 9582 ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 286 شابا.

وطبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2022، و بلغت نسبة مستخدمي شبكة الانترنت من الشباب 89 % في الفئة العمرية (18 - 29 سنة)، وبلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن السلع والخدمات 75.1% ( 72.9% ذكور ، 77.8% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) لإجراء مكالمات عبر الانترنت 72.6% ( 73.9% ذكور ، 71.1% إناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 52.6% ( 49.7% ذكور ، 56.2% اناث)، و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات من الجهات الحكومية اليكترونياً 51.5% ( 49.2% ذكور ، 54.2% إناث) .