اليوم السابع: مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء.. توجيهات رئاسية بتوطين صناعة النقل والسكك الحديدية.. انتعاشة سياحية داخل المعابد تتحدى حرارة شمس أسوان.. تنسيق قبول الجامعات الخاصة والأهلية خلال أيام

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مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء.. هيئة الدواء تكشف ارتفاع عدد المصانع لـ176.. وتؤكد: لدينا 700 خط لإنتاج البدائل.. والتصدير يرتفع إلى مليار دولار.. بهاء زيدان: إنشاء 6 مخازن بمعايير دولية.. وعوض تاج الدين: جهود الرئيس السيسى أحدثت طفرة فى توطين الصناعة

توجيهات رئاسية بتوطين صناعة النقل والسكك الحديدية.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات »النقل« ويطلع على جهود صيانة شبكة الطرق القومية ويوجه بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بالنقل.. وكامل الوزير: مصر فى طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات



انتعاشة سياحية داخل المعابد تتحدى حرارة شمس أسوان تنسيق قبول الجامعات الخاصة والأهلية خلال أيام.. إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى إلكترونيا بموقع التنسيق بعد إعلانها رضا البحراوى يتألق بمهرجان العلمين ويغنى لجورج وسوف وحسن الأسمر.. "مسار إجبارى" يبدع فى غناء "أنا هويت" للراحل سيد درويش تنسيق قبول الجامعات الخاصة والأهلية خلال أيام.. إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى إلكترونيا بموقع التنسيق بعد إعلانها

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