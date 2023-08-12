وقالت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، إنه على الرغم من هذه التصريحات، لكن مسؤولين أمريكيين حذروا من أن هذه العملية معقدة وستستغرق وقتا.

ونقلت القناة عن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، قوله اليوم إن "سبب قيامنا بذلك هو أنه جزء من جهد أطول وأوسع للتأكد من أننا نواصل تحسين الدفاع عن النفس والقدرات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل".

وأضاف أنه "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن الطائرات من الظهور في أوكرانيا، ولكي يتم دمجها في الأسطول الجوي".

وأوضح كيربي أنه بالإضافة إلى نقل الطائرات وتدريب الطيارين، على الحلفاء الأوكرانيين أيضا من جانبهم إعداد "جميع لوجستيات الصيانة وجهود الاستدامة التي تدخل في طائرات حديثة مثل F-16 في أسطولهم"، مؤكداً أن "كل ذلك يستغرق بعض الوقت".