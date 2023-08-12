المشدد 10 سنوات لعاطل لحيازته 100 قطعة حشيش في الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بمعاقبة المتهم "ك.ال.خ"، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتا الف جنيها، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 3896 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت الي قيام المتهم " ك.ال.خ" عاطل، يمارس نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، مستخدما سيارة في أعمال الترويج ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته ممسكا في يده حقيبة فأسرعت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة من يده وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي علي عدد 100 طربة حشيش وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



