المتهم بقتل عاطل في مدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم ب قتل عاطل في مدينة 6 أكتوبر بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في قتل الضحية.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن خلافات بينه والمجني عليه، أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه.

تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، لكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا قتل عاطل نتيجة خلافات بينهما حيث طعنه بسلاح أبيض خلال مشاجرة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.