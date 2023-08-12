المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحريق مصنع طباعة وتغليف بالروبيكى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تحرياتهم لكشف ملابسات حريق مصنع طباعة وتغليف بالروبيكى التابعة لمدينة بدر، وانتقل رجال المعمل الجنائى إلى موقع الحريق لكشف الأسباب النهائية وتقدير الخسائر الناجمة عنه وتفاصيل الواقعة بالكامل.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى نطاق مدينة بدر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الى مكان البلاغ ونتج عنه إصابة 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتمت عملية محاصرة النيران والسيطرة عليه بالكامل، وتجرى عمليات التبريد تحسبًا لاندلاع الحريق مرة أخرى.