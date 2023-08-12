اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 05:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

العراق يعتزم استخدام المسيّرات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية

السبت، 12 أغسطس 2023 05:00 ص
العراق يعتزم استخدام المسيّرات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى الجمعة أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أوعز بتسيير طائرات مسيرة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية لحمايتها من التخريب.

ولفت موسى في تصريحاته إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتسيير هذه المسيّرات من أجل حماية ومراقبة أبراج الكهرباء، مبينا أن المخربين استهدفوا المستشفيات ومحطات تصفية المياه.

قبل أيام قليلة وبعد استهدافات متكرّرة طالت خط نقل الطاقة من محطة صلاح الدين الحرارية- حديثة وكذلك خط شرق بغداد- ديالى، وبعد حوادث طالت محطات، تابعت وزارة الكهرباء العراقية تحقيقها في الأسباب، وذلك بالتزامن مع إحباط هجمات عدّة بفضل جهود العناصر الأمنية والاستخبارية.

بدوره، وجّه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أي عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية.

من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، لوكالة "واع"، إنه تم وضع خطّة دقيقة تقوم على تقسيم قواطع المسؤولية وإدخال الجهد الفني والاستخباري خاصة استخدام الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي ومحاسبة المقصرين.

في الأثناء، أعلنت وزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين حماية الأبراج بالتزامن مع استمرار تحقيقاتها في الحوادث الأخيرة.


الكهرباء العراقيه

محمد شياع السودانى

العراق

اخبار العراق

ابراج الطاقه

مسيرات



الموضوعات المتعلقة

العراق: غلق باب الترشيح للانتخابات المحلية 13 أغسطس الجارى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 10:05 م

العراق: 13 محافظة ستتخطى حاجز الـ 50 درجة مئوية الأيام الأربعة المقبلة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:04 م

العراق يجدد التأكيد على موقفه المحايد من الحرب الروسية الأوكرانية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:00 م

العراق: بدء الاستعدادات للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "COP 28" بالإمارات

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 03:06 م

العراق يطلق الخطة الاستراتيجية الوطنية لإزالة الألغام

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة