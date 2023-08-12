الرئيس السيسى يعقد اجتماعين بشأن مشروعات النقل

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعين بشأن مشروعات النقل.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.