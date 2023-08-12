الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعقد اجتماعين بشأن مشروعات النقل السبت، 12 أغسطس 2023 04:48 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعين بشأن مشروعات النقل. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي مشروعات النقل عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتابع تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من الكهرباء بشكل مستدام وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار مستقبلاً.. ويوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن الخميس، 10 أغسطس 2023 04:22 م الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة الخميس، 10 أغسطس 2023 04:17 م الرئيس السيسى يوجه بالعمل على استكمال مشروع "مستقبل مصر" في الزراعة والغذاء الخميس، 10 أغسطس 2023 04:02 م الرئيس السيسى يوجه الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن الخميس، 10 أغسطس 2023 03:57 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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