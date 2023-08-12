الداخلية تضبط مستريح المنظفات بالغربية لنصبه على المواطنين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية، لتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (1,2 مليون جنيه) لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتياليـاً، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى،

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.