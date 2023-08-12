الدائرة الأولى إرهاب بوادى النطرون تنظر 5 جنايات يومى السبت والأحد المقبلين

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن نظر 5 قضايا إرهاب خلال الأسبوع المقبل بجلستي السبت والأحد المقبلين.

جلسة السبت 19 أغسطس

أولا: تستكمل المحكمة نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين بتهم متعددة من بينها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية.

وكانت المحكمة قد أجلت المحكمة لجلسة السبت المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة وذلك بعد أن استمعت بالجلسات السابقة لشهادة مجري التحريات في الواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «القاعدة».

ثانيا: قضية اللجان النوعية بشبرا الخيمة فى الجناية رقم 2235 لسنة 2015 أول شبرا الخيمة والمتهم فيها عدد 27 متهم وفقا لأمر الاحالة ويمثل فيها أمام المحكمة المتهم (الرابع عشر) بتهمة الانضمام وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة وذخائر ومطبوعات ومحررات ضد الدولة ومؤسساتها.

ثالثا: قضية تظاهرات كفر الشيخ فى الجناية رقم 5 لسنة 2014 أول كفر الشيخ والمتهم فيها عدد 132 متهم وفقًا لأمر الاحالة ويمثل منهم أمام المحكمة المتهم رقم 117 بتهمة الاشتراك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر والتأثير على السلطات العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر وقد وقع نتيجة عدة جرائم.

رابعا: قضية خلية تفجير أبراج الضغط العالي وحرق القطارات فى الجناية رقم 10693 لسنة 2015 والمتهم فيها 28 متهم وفقًا لامر الاحالة ويمثل منهم المتهم رقم 21 متهم بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة مفرقعات والاشتراك في اتفاق الغرض منه تخريب الممتلكات العامة وهي أبراج الضغط العالي بقريتي العشري وطملاي بدائرة مركز منوف وحرق عربات قطارين بمركز شبين الكوم، وتفجير ماكينة الصراف الآلي لأحد البنوك بمدينة السادات.

جلسة الأحد 20 أغسطس

خامسا: قضية تنظيم كفر شكر

الجناية رقم 396 لسنة 2017 مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين وفقًا لامر الاحالة ويمثل فيها أمام المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.