الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية في منطقة رون نيرجود

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شن الجيش الوطني الصومالى عملية عسكرية لتعزيز الأمن والإستقرار في المناطق التابعة لبلدة رون نيرغود ومنطقة هيولي غاب بمحافظة شبيلى الوسطى.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، أكد قائد الجيش الوطني العميد ابراهيم شيخ محي الدين في تصريح لوسائل إعلام الدولة أن الهدف من العملية العسكرية المخططة التي نفذتها كتائب خالد بن الوليد والكتيبة الـ17 لقوات الكوماندوز “غورغور” والكتيبة الـ19 الحرس الرئاسي ،تعزيز الأمن والإستقرار في منطقتي رون نيرغود وهيلولي غاب.

وأضاف العميد محي الدين أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الخوارج.

وفى أوئل الشهر الجاري، بحث كبار القادة العسكريين في بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) تقييم المرحلة الأولى من انسحاب القوات من الصومال، والتي نُفذت في يونيو الماضي وشملت سحب 2000 جندي، وتسليم 6 قواعد عمليات متقدمة إلى قوات الأمن الصومالي، اتساقا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة (2628، 2670، 2687)، وذلك بعد أن نجحت في أداء مهمتها بتحرير أجزاء من وسط وجنوب الصومال كانت تحت سيطرة حركة الشباب الإرهابية.

وشارك في الاجتماع، الذي استمر 4 أيام وعقد في مقديشو تحت عنوان "تعزيز التعاون من أجل تنفيذ أنظمة عمليات أتميس"، قادة وحدات الدول الخمس المساهمة بقوات ضمن البعثة وهي كينيا وأوغندا وجيبوتي وإثيوبيا وبوروندي.. وترأس الاجتماع قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية اللفتنانت جنرال سام أوكيدينج حيث ناقش المشاركون ترتيبات المرحلة الثانية من سحب القوات في سبتمبر المقبل.