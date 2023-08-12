اليوم السابع
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الجيش السورى يحبط هجوما لجبهة النصرة الإرهابية فى ريف اللاذقية

السبت، 12 أغسطس 2023 06:00 ص
الجيش السورى يحبط هجوما لجبهة النصرة الإرهابية فى ريف اللاذقية الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن محور ريف اللاذقية الشمالي شهد اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السورى مع مسلحى "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى فى إدلب.

وأفاد مصدر ميداني رفيع المستوى بأن "مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش السورى على محور عين البيضة في ريف اللاذقية الشمالي ظهر اليوم الجمعة".

وذكر المصدر أنه وعقب الكشف عن المجموعة المتسللة اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة تزامنا مع رمايات مدفعية مكثفة استهدفت خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.

وأضاف المصدر أنه تم إحباط محاولة الهجوم هذه بشكل كامل دون تغير بخارطة السيطرة.

وأفادت مصادر لـ"سبوتنيك" في ريف إدلب بأن "فصيل ما يعرف باسم علي بن أبي طالب العامل ضمن صفوف هيئة تحرير الشام هو من نفذ الهجوم على محور عين البيضا، حيث يتكون الفصيل من مسلحين أجانب من قوميات صينية - إيغورية وشيشانية ممن كانوا يقاتلون ضمن صفوف الحزب الإسلامي التركستاني سابقا وقامت هيئة تحرير الشام بتجنيدهم بوقت سابق لصالحها".


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جبهة النصره



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