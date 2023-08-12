الجيش الروسى يهاجم مطارا عسكريا أوكرانيا ويصد 23 هجوما خلال 24 ساعة

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم /السبت/، "إن الجيش الروسى شن هجوما على مطار عسكرى أوكرانى فى منطقة إيفانو فرانكوفسك"، مشيرا إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم صد 23 هجوما أوكرانيًا على مختلف الجبهات.

وأوضح كوناشينكوف - فى إفادة صحفية حول آخر تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا - أنه "فى 11 أغسطس، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً متعدد الضربات الدقيقة بسلاح جوى ثقيل على مطار عسكرى فى مستوطنة كولوميا فى منطقة إيفانو فرانكوفسك، وتم تحقيق الهدف من الهجوم وأصيبت جميع المنشآت المستهدفة".

وفيما يخص تطورات المعارك على الأرض، قال كوناشينكوف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية" "إن الجيش الروسى عزز موقعه فى المقدمة فى اتجاه كوبيانسك، حيث نجح فى صد 8 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتا إلى أن الجيش الأوكرانى خسر ما يصل إلى 70 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، و3 سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتى الحركة فى كوبيانسك.

وأضاف أنه تم أيضا صد 3 هجمات للجيش الأوكرانى بالقرب من سيرجيفكا فى إقليم لوجانسك وغابات سيريبريانسكى فى اتجاه كراسنى ليمان، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 90 من جنود الجيش الأوكراني، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر، كما نجح الجيش الروسى فى صد 7 هجمات شنتها الجماعات الهجومية التابعة للجيش الأوكرانى فى اتجاه دونيتسك، بما فى ذلك بالقرب من كليشييفكا وفوديانوي.

وبين أن خسائر الجيش الأوكرانى فى هذه الهجمات بلغت أكثر من 110 جنود ودبابتين ومركبتين قتاليتين مصفحتين و4 سيارات، بالإضافة إلى مدفعى هاوتزر من طراز "دي30" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع: أن "الجيش الروسى صد كذلك هجومين للجيش الأوكرانى بالقرب من مستوطنة أوروزينوى فى إقليم دونيتسك، وقضت القوات على أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا، كما دمرت دبابة و3 عربات قتالية مصفحة ومحطة رادار أمريكية الصنع خلال هذه العملية".

وفى زابوريجيا، أفاد المتحدث العسكرى الروسى بأنه تم صد 3 هجمات للجيش الأوكرانى خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن خسائر الجيش الأوكرانى بلغت أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا و5 دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر.

وفى اتجاه خيرسون، أشار كوناشينكوف إلى أن الجيش الروسى قضى على ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيا وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "جفودزيكا" ذاتى الحركة، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، كما أسقط الجيش 29 طائرة أوكرانية بدون طيار فى مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة، بما فى ذلك فوق البحر الأسود.