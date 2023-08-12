الجيش الروسى يعلن إسقاط صاروخين أوكرانيين استهدفا جسر القرم قبل إصابة أهدافهما

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، بأن كييف حاولت مهاجمة جسر القرم بمنظومة صواريخ طراز "إس-200"، الذى يمكن تحويله إلى نسخة هجومية، مضيفة أن نظام الدفاع الجوى الروسى رصد الصاروخ ونجح فى اعتراضه.

وأشارت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "فى 12 أغسطس حوالى الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم على جسر القرم باستخدام سلاح S-200 أرض-جو المُحول إلى نسخة هجومية. وتم إسقاط الصاروخ الأوكرانى على الفور فى الجو من قبل نظام الدفاع الجوى الروسي"، لافتة إلى الواقعة لم تسفر عن أضرار أو إصابات.



وفى السياق، أكد حاكم شبه جزيرة القرم سيرجى أكسيونوف، اليوم السبت، إحباط محاولة الهجوم الأوكرانية على جسر القرم، قائلا إن نظام الدفاع الجوى الروسى أسقط صاروخين أوكرانيين فى منطقة مضيق كيرتش.



وأشار أكسيونوف - بحسب ما نقلته وكالة "تاس"- إلى أن الجسر لم يتضرر، لافتا إلى أنه تم إيقاف حركة المرور على أن يتم استئنافها قريبًا.