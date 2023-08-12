اليوم السابع
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التخطيط: إنشاء 950 مدرسة وتجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية خلال 23/2024

السبت، 12 أغسطس 2023 07:17 م
التخطيط: إنشاء 950 مدرسة وتجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية خلال 23/2024 ارشيفية ـ مدارس جديدة
كتبت أسماء أمين

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استعرض تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشار التقرير إلى أنه في إطار الحق في التعليم تستهدف الخطة إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل)، تجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية.

الحق في الصحة

وأكد التقرير أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية أولية، والحق في الضمان الاجتماعي تطوير 59 وحدة اجتماعية، تطوير 18 مركز إغاثة، وبالنسبة للحق في الغذاء تستهدف الخطة إضافة 3.8 مليون فدان، استغلال 3 مليار م3 من المياه الجوفية، 900 صوبة زراعية، تأهيل ترع بطول 2408 كم، مشيرة إلى الحقوق الثقافية حيث سيتم تطوير56 مسرح وقصر وبيت ثقافة، ومن حيث الحق في السكن اللائق فمن المستهدف الانتهاء من 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

وتناولت التقرير بالحديث الحق في العمل، حيث من المخطط إنشاء 17 مجمعا ومنطقة صناعية، 19 مركز تدريب، وبالنسبة للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي من المستهدف تنفيذ 650 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، وفيما يتعلق بحقوق المرأة من المستهدف استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في المحافظات، تطوير 3 مراكز استضافة وتوجيه، تطوير 17 مركزا لخدمة المرأة العاملة، وفيما يخص حقوق الطفل من المخطط إنشاء 8 بيوت ثقافة، والتوسع في إنشاء حضانات رياض الأطفال، وبالنسبة لحقوق كبار السن من المستهدف تطوير 12 نادي ودار رعاية، وفيما يتعلق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف الخطة استكمال إنشاء 4 أندية رياضية للمعاقين، إلى جانب تطوير 4 مراكز تأهيل مهني.

 


حقوق الانسان

وزارة التخطيط

مدارس

مجمع صناعى



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